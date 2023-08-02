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Marcelo, rakibinin ayağını kırdı! Sahayı ağlayarak terk etti

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Giriş: 02.08.2023 13:27
Brezilya ekibi Fluminense'de forma giyen Marcelo, Libertadores Kupası'nda rakibini ciddi çekilde sakatladı. Büyük tepki gören Brezilyalı yıldız ağlayarak oyundan çıkarken sonrasında özür diledi.
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