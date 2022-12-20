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Karim Benzema Fransa milli takımını bıraktığını açıkladı: Hikayemi yazdım ve artık bitti

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Giriş: 20.12.2022 09:43
Real Madrid'in yıldızı Karim Benzema 35. yaş gününde Fransa Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı. Konu ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan forvet oyuncusu, "Bugün olduğum yere gelmek için çok çabaladım. Hatalar da yaptım ve bununla gurur duyuyorum! Hikayemi yazdım ve artık bitti" sözlerine yer verdi.
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