05 Ağustos 2022, Cuma
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Kadıköy'de Lincoln şov! Fenerbahçe 3-0 Slovacko
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Çekya temsilcisi Slovacko ile karşılaştı. Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda oynanan maçı 3-0 gibi rahat bir skorla kazandı. Maçta Fenerbahçe'nin yeni transferi Lincoln yıldızlaşarak iki gol attı.