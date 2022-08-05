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Kadıköy'de Lincoln şov! Fenerbahçe 3-0 Slovacko

İHA
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Giriş: 05.08.2022 09:58
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Çekya temsilcisi Slovacko ile karşılaştı. Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda oynanan maçı 3-0 gibi rahat bir skorla kazandı. Maçta Fenerbahçe'nin yeni transferi Lincoln yıldızlaşarak iki gol attı.
Kadıköy’de Lincoln şov
Kadıköy'de Lincoln şov
GOL | Vaduz 1-0 Konyaspor
GOL | Vaduz 1-0 Konyaspor
GOL | Vaduz 1-1 Konyaspor
GOL | Vaduz 1-1 Konyaspor
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