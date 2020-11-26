İzleyenleri büyüledi: Red Bull'un İstanbul'da çektiği reklam filmi tüm dünyada yayında

Formula 1 öncesinde, Red Bull pilotlarının İstanbul’da çektiği tanıtım filmi tüm dünyada yayınlanmaya başladı. Kısa filmde, Scuderia AlphaTauri pilotu Pierre Gasly ve Aston Martin Red Bull Racing pilotu Alexander Albon’un RB7 Formula 1 araçlarıyla İstanbul sokaklarında yaptığı şovlara yer verildi.

Ülkemizde 9 yılın ardından gerçekleşen ve harika bir heyecana sahne olan Formula 1 öncesinde Red Bull firmasının İstanbul tanıtımı için hazırladığı kısa film tüm dünyada yayına girdi. Filmde dünyaca ünlü pilotların İstanbul'un en güzel cadde ve meydanlarında turladığı görüldü.

Filmin en dikkat çeken kareleri ise pilotların Avrasya Tüneli'ni ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsün'nden saniyeler içinde geçtiği anlar oldu.

KITALAR ARASI GEÇİŞ HARİKAYDI

Scuderia AlphaTauri pilotu Pierre Gasly, İstanbul'da yaşadığı deneyimin ardından, "İstanbul'da F1 aracı kullanmak, özellikle de köprünün üstünde kıtadan kıtaya geçmek harikaydı" dedi. Fransız pilot "AlphaTauri ekibini ve moda markasını Türkiye ile tanıştırdığım için de ayrıca çok mutluyum. Modayı ve kıyafetleri çok seviyorum, bu nedenle böyle seçkin bir markayla çalışmak benim için büyük fırsat. Bu, birlikte ilk sezonumuz ve markayı dünya çapında büyürken ve gelişirken görmek müthiş. Bu önemli günün bir parçası olmak çok havalı bir şey" diye ekledi.

KÖPRÜLER UNUTULMAZDI

Aston Martin Red Bull Racing pilotu Alexander Albon ise, "İstanbul sokaklarında araç kullanmak gerçekten çok iyi bir tecrübeydi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki anlar da unutulmazdı" dedi. F1 podyumuna çıkan ilk Taylandlı sürücü olmayı başaran pilot, lansmanı bu filmle gerçekleşen AlphaTauri'nin moda markası hakkında da "AlphaTauri'yi ziyaretimde tüm süreci baştan aşağı gördüm ve bir Formula 1 takımına çok yakıştırdım. İnovatif ve arkasında büyük teknoloji var. Bunun günlük hayatta kullanıldığını görmek çok havalı" yorumlarında bulundu.

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