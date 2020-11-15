Formula 1 canlı yayın! Anbean yaşananlar...

Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde heyecan dorukta! Dün yapılan sıralama turlarının ardından, takımlar bugün İstanbul GP'de mücadele ediyor.

F1 İSTANBUL GP'DE ANBEAN YAŞANANLAR

14:15 Vettel 34. turda pite geldi. Ferrari yine yavaş kaldı. Albon 4. virajda spin attı.

14:09 DRS'LERİN AÇILMASINA KARAR VERİLDİ

DRS, Formula 1 yarışlarında pilotların yarış öncesi belirlenen belli bölgelerde aracın arka kanadındaki hareketli parçayı açarak hava sürtünmesini azaltır ve aracın düzlükte daha hızlı gitmeni sağlar. Türkiye Grand Prix'sinde DRS noktaları 9 ve 13. viraj sonrası.

14:07 Yarışta 29 turdayız. Stroll 1. sırada yer alırken onu sırasıyla Perez, Albon, Vettel, Hamilton ve Daniel Ricciardo takip ediyor.

13:59 Stroll, Perez ve Albon Latifi'ye tur bindirdi.

13:48 Verstappen büyük kaza atlattı. Verstappen, Perez'i geçmeye çalışırken spin attı ve 6. sıraya geriledi.

13:44 Albon Hamilton'ın ardından Vettel'i de geçti ve 4. sıraya yükseldi.

13:43 Vettel'i geçmek isteyen Hamilton dışarı çok aştı ve Albon tarafından geçildi. Hamilton 6. sıraya geriledi.

13:41 Yeşil bayrak sallandı ve yarış kaldığı yerden devam ediyor.

13:39 Yarışta sıralama şu şekilde: 1. Stroll, 2. Perez, 3. Verstappen, 4. Vettel, 5. Hamilton

13:38 Alfa Romeo'dan Antonio Giovinazzi pist kenarında. Sanal güvenlik aracı devrede.

13:38 Sarı bayraklar sallanıyor.

13:32 Yarışın lideri Lance Stroll pite geldi. Pitten 4. çıktı.

13:30 Bir diğer Ferrari pilotu Vettel pite gelerek lastiklerini değiştirdi.

13:29 Lastik değişimi sonra Charles Leclerc'tan derece geldi.

13:26 Ferrari pilotu Charles Leclerc pite gelerek lastiklerini değiştirdi.

13:17 Kanadalı pilot Lance Stroll yarışı ilk sırada sürdürürken, Perez ikinci sırada yer alıyor. Vettel 8 sıra birden yükselerek 3. sırada yer alırken, Hamilton 6. sırada yarışa devam ediyor.

13:13 Ve yarış başladı.

13:12 Formasyon turları sona erdi. Araçlar yerlerini aldı.

13:10 - Formasyon turu başladı.

13:05 - Araçlar ve şoförler hazır.

12:57 - SoloTürk, Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'si öncesinde gösteriye başladı.

12:55 -Pilotlar start için yerlerini alıyor!

12:24 - İstanbul Park'ta şiddetli bir yağmur hakim.

SIRALAMA TURLARINDA 1 NUMARA PEMBE PANTERİN

Araçlarının renginden ötürü 'pembe panterler' olarak anılan Racing Point'ten Lance Stroll kariyerinde ilk kez pole pozisyonunu elde ederken, sıralama turlarını 2. tamamlayan pilot Red Bull'dan Max Verstappen oldu. 3. sıra ise yine Racing Point'ten Sergio Perez'in oldu. Son şampiyon Lewis Hamilton ise 6. sıradan yarışa başlayacak.

Kanadalı pilot Lance Stroll, bu sonuçla kariyerinde ilk pole pozisyonunu İstanbul'da yaşamış oldu. Bu sonuçla Stroll, 1997 Avrupa Grand Prix'sinde Jacques Villeneuve'den beri pole pozisyonunu alan ilk Kanadalı oldu.

FERRARİ İKİ ARAÇLA BİRDEN ELENDİ

Türkiye Grand Prix öncesi yapılan antrenman turlarında diğer pilotlara kıyasla, piste çok çıkmayan Lewis Hamilton, F1 fanları tarafından yoğun eleştirilere maruz kaldı. Dün yapılan 1. antrenmanda 14. sırada olan Hamilton, bugün yapılan son antrenmanda da turu tamamlayamadı ve son sırada yer aldı.

Pole pozisyonunda 2. seansta hava durumu biraz daha iyi olurken, Ferrari takımı pilotları Leclrec ve Vettel, ilk 10 içerisine giremedi ve elendi.

İLK YARIŞI RAIKKONEN KAZANMIŞTI

Türkiye Grand Prix'sinde daha önce 2005'te Kimi Raikkonen, 2006, 2007 ve 2008'de Felipe Massa, 2009'da Sebastian Vettel, 2010'da Mark Webber kazandı.

Türkiye Grand Prix'sinin son şampiyonu Sebastian Vettel ise 2011 yılında son pole pozisyonunu kazanan pilot olmuştu. Bu pilotlar içinde Raikkonen, Massa ve Sebastian Vettel pole pozisyonunu elde ettikleri yarışları kazandı.

Türkiye Grand Prix'siyle 7. şampiyonluğuna kavuşması düşünülen Mercedes pilotu Lewis Hamilton, İstanbul'da adeta çakıldı.

Sıralama turunu 6. sırada tamamlayan Hamilton yarış sonrası yaptığı açıklamada, "Pistteki his korkunç, yeniden asfaltlayarak yüzeyi mahvettiler. Adeta buz üstünde sürmek gibi. Spin atmadım, herhangi bir hata yapmadım. Sahip olduğum şeyden memnunum çünkü sahip olduğum şeyle elimden gelen her şeyi yaptım. En az tat veren sıralama turlarımdan bir tanesiydi.

Pist gerçekten çok keyifli ama bir türlü yol tutuşu sağlayamadık. Bu bizim için bir sınavdı ve sınavlar her zaman güzeldir" ifadelerini kullandı.