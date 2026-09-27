3 faili meçhul cinayet nasıl aydınlatıldı? Mehmet Karataş canlı yayında açıkladı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 19, 15 ve 11 yıldır aydınlatılmayı bekleyen 3 faili meçhul dosyanın çözüldüğünü duyurdu. Yıllar sonra aydınlatılan dosyalarda kamera kayıtları, telefon sinyalleri, MOBESE ve plaka sistemleri, DNA ve parmak izi delilleri ile teknik ve fiziki takip gibi yöntemler öne çıktı. A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş, A Haber canlı yayınında faili meçhul cinayetlerin nasıl aydınlatıldığını, dijital delillerin soruşturmalardaki rolünü ve yeni faili meçhul cinayetlerin önlenmesi için atılan adımları değerlendirdi.