-°C
CANLI YAYIN
Programlar Özel Video Gündem Yaşam Dünya Spor Ekonomi Teknoloji Televizyon Otomobil
3 faili meçhul cinayet nasıl aydınlatıldı? Mehmet Karataş canlı yayında açıkladı
Sıradaki Videolar
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

3 faili meçhul cinayet nasıl aydınlatıldı? Mehmet Karataş canlı yayında açıkladı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 19, 15 ve 11 yıldır aydınlatılmayı bekleyen 3 faili meçhul dosyanın çözüldüğünü duyurdu. Yıllar sonra aydınlatılan dosyalarda kamera kayıtları, telefon sinyalleri, MOBESE ve plaka sistemleri, DNA ve parmak izi delilleri ile teknik ve fiziki takip gibi yöntemler öne çıktı. A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş, A Haber canlı yayınında faili meçhul cinayetlerin nasıl aydınlatıldığını, dijital delillerin soruşturmalardaki rolünü ve yeni faili meçhul cinayetlerin önlenmesi için atılan adımları değerlendirdi.

Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu: Elde edilen kazançlar soruşturuluyor
Sonraki Video
Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu: Elde edilen kazançlar soruşturuluyor
Sıradaki Videolar
Google Keşfet

Gündemden Videolar