Kiracılara Yargıtay'dan kötü haber: Tazminat ödeyebilirler!

Kiracıları ilgilendiren Yargıtay kararı çıktı. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, kira sözleşmesinde yer alan bildirim süresine uymadan taşınmazı erken tahliye eden kiracının, sözleşmede belirlenen süre dikkate alınarak 6 aylık kira bedeli tutarında makul süre tazminatı ödemesi gerektiğine hükmetti. Karar, özellikle kira sözleşmesindeki fesih ve bildirim şartlarının önemini ortaya koydu. A Haber muhabiri Oğuzhan Gültekin ve kameraman Barış Yar, Yargıtay'ın kiracıları ilgilendiren kararını araştırdı. Türkiye Emlak Danışmanları Birliği Başkanı Hakan Akçam da A Haber'e yaptığı değerlendirmede kira sözleşmelerindeki süre ve şartlara dikkat edilmesi gerektiğine ilişkin uyarılarda bulundu.