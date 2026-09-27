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Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu: Elde edilen kazançlar soruşturuluyor
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ahaber.com.tr Haber Merkezi

Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu: Elde edilen kazançlar soruşturuluyor

Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in fon soruşturmasına ilişkin açıklamalarını A Haber'de değerlendirdi. Müderrisoğlu, yaşananların ekonominin tamamına veya finansal sisteme sirayet etmiş yapısal bir problem olarak görülmemesi gerektiğini belirterek, belli sayıdaki fonda gerçekleştirildiği iddia edilen olağanüstü işlemlerin ve elde edilen kazançların soruşturulduğunu söyledi.

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