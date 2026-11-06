Thomas Reis'ten Freiburg maçı sonrası öz eleştiri! "Çok basit pas hataları yaptık, duran toptan gol yedik"

UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında Trabzonspor, sahasında ağırladığı Alman ekibi Freiburg'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Thomas Reis, ilk yarıda basit pas hataları yaptıklarını, ikinci yarıda ise toparlandıklarını söyledi. Maçın hakkının beraberlik olduğunu savunan Reis, duran topların önemine dikkat çekerek, artık Süper Lig'deki karşılaşmaya odaklanmaları gerektiğini belirtti.