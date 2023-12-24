25 Aralık 2023, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
İsmail Kartal'dan derbi sonrası çarpıcı açıklama! Ahaber.com.tr sordu: Batshuayi ile neden çift forvete dönmedi?
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasındaki derbide karşılaşan Fenerbahçe ile Galatasaray, 0-0 berabere kaldı. Zirve yarışında puanların paylaşıldığı mücadelenin ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, basın toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ahaber.com.tr editörü Murat Akıncı'nın, Batshuayi ile neden çift forvete dönmediğine yönelik soruya Kartal'dan çarpıcı bir yanıt geldi. Öte yandan 90+3'te oyuna dahil edilen Batshuayi için Fenerbahçeli taraftarlar sosyal medyada İsmail Kartal'ı yoğun bir şekilde eleştirdi.