İsmail Kartal'dan derbi sonrası çarpıcı açıklama! Ahaber.com.tr sordu: Batshuayi ile neden çift forvete dönmedi?

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasındaki derbide karşılaşan Fenerbahçe ile Galatasaray, 0-0 berabere kaldı. Zirve yarışında puanların paylaşıldığı mücadelenin ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, basın toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ahaber.com.tr editörü Murat Akıncı'nın, Batshuayi ile neden çift forvete dönmediğine yönelik soruya Kartal'dan çarpıcı bir yanıt geldi. Öte yandan 90+3'te oyuna dahil edilen Batshuayi için Fenerbahçeli taraftarlar sosyal medyada İsmail Kartal'ı yoğun bir şekilde eleştirdi.