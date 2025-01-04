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İcardi ne zaman dönecek? Galatasaray doktoru Yener İnce ahaber.com.tr’ye açıkladı

İcardi ne zaman dönecek? Galatasaray doktoru Yener İnce ahaber.com.tr’ye açıkladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.01.2025 21:56
Güncelleme:04.01.2025 21:57
UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında oynanan Tottenham maçında sakatlanarak sezonu kapatan Galatasaray’ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi'nin son durumu hakkında sarı kırmızılı takımın kulüp doktoru Yener İnce ahaber.com.tr’ye açıklamalarda bulundu.
UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında oynanan Tottenham maçında sağ diz ön çapraz bağları kopan ve sezonu kapatan Mauro Icardi'nin son durumu hakkında yeni açıklama geldi.
Sarı kırmızılıların kulüp doktoru Yener İnce, ahaber.com.tr Haber Sorumlusu Süleyman Yıldırmaz'a açıklamalarda bulundu.
İnce, Icardi'nin dönüş tarihi ve son durumu hakkında "Her çaprazı kopan oyuncu gibi tedavi oluyor." dedi. İnce, İstanbul'a ne zaman gelecek sorusuna ise "Önümüzdeki sezon inşallah" cevabını verdi.
NE OLMUŞTU?
UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Tottenham'ı ağırlayan Galatasaray, rakibini 3-2 mağlup ederek 3 puanın sahibi olmuştu.
Sarı kırmızılılar 3 puanı hanesine yazdırırken Arjantinli golcüsü Mauro İcardi maçın son dakikalarında sakatlanarak oyundan çıkmıştı.
Sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edilen Icardi ameliyat olurken sezonu kapatmıştı.
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İcardi ne zaman dönecek? Galatasaray doktoru Yener İnce ahaber.com.tr’ye açıkladı
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