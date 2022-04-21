21 Nisan 2022, Perşembe
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Hüseyin Yücel: “Hata yapmazsak kupayı kazanırız”
Bahçeşehir Koleji, FIBA Avrupa Kupası Finali ilk maçında deplasmanda Reggio Emilia’yı 72-69 mağlup ederken, Başkan Hüseyin Yücel maçın ardından yaptığı açıklamada hata yapmamaları durumunda kupayı kazanacaklarını söyleyerek, “Kupayı getirmek boynumuzun borcu” dedi.