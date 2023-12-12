Halil Umut Meler’e yumruklu saldırı! Hakemlerden ortak açıklama

Hakem Meler’e yapılan saldırı sonrası hakemler açıklamalarda bulundu. Hakem Arda Kardeşler "Halil Umut Meler sağlığına kavuştuğunda bir araya gelip geleceğimizle ilgili alacağımız kararları açıklayacağız." dedi.

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