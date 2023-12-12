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Halil Umut Meler’e yumruklu saldırı! Hakemlerden ortak açıklama

ahaber.com.tr
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Giriş: 12.12.2023 10:07
Hakem Meler’e yapılan saldırı sonrası hakemler açıklamalarda bulundu. Hakem Arda Kardeşler "Halil Umut Meler sağlığına kavuştuğunda bir araya gelip geleceğimizle ilgili alacağımız kararları açıklayacağız." dedi.
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