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GOL | 52 Orduspor FK 0-1 Elazığspor

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Giriş: 25.05.2024 22:18
TFF 3. Lig Play-Off karşılaşmasında Elazığspor, Beykan Şimşek'in 50. dakikada penaltıdan bulduğu golle 52 Orduspor karşısında 1-0 öne geçti.
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GOL | 52 Orduspor FK 0-3 Elazığspor
GOL | 52 Orduspor FK 0-2 Elazığspor
GOL | 52 Orduspor FK 0-2 Elazığspor
GOL | 52 Orduspor FK 0-1 Elazığspor
GOL | 52 Orduspor FK 0-1 Elazığspor
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