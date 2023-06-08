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Giresunspor Süper Lig'e veda eden son takım oldu

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Giriş: 08.06.2023 11:16
Süper Lig'in 38. ve son haftasında Bitexen Giresunspor, HangiKredi Ümraniyespor'dan sonra Süper Lig'e veda eden ikinci ve son takım oldu. Diğer taraftan İstanbulspor, HangiKredi Ümraniyespor'u 4-0 mağlup etti. İstanbulspor puanını 41'e yükselterek Süper Lig'de kaldı.
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