08 Haziran 2023, Perşembe
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Giresunspor Süper Lig'e veda eden son takım oldu
Süper Lig'in 38. ve son haftasında Bitexen Giresunspor, HangiKredi Ümraniyespor'dan sonra Süper Lig'e veda eden ikinci ve son takım oldu. Diğer taraftan İstanbulspor, HangiKredi Ümraniyespor'u 4-0 mağlup etti. İstanbulspor puanını 41'e yükselterek Süper Lig'de kaldı.