04 Ocak 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Spor Videoları Galatasaraylı Omar Elabdellaoui'nin doktoru canlı yayında açıkladı! Sağlık durumu nasıl?

Galatasaraylı Omar Elabdellaoui'nin doktoru canlı yayında açıkladı! Sağlık durumu nasıl?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.01.2021 17:29
Güncelleme:02.01.2021 17:29
Yılbaşı eğlencesi sırasında elinde havai fişek patlayan ve yaralanarak hastaneye kaldırılan Galatasaray'ın futbolcusu Omar Elabdellaoui'nin doktoru Vedat kaya ve Galatasaray kulüp doktoru Yener İnce futbolcunun son durumuyla ilgili açıklama yaptı. Son dakika gelişmesinin detaylarını A Spor muhabiri canlı yayında anlattı.

'da yılbaşında yüzünde havai fişek patlayan ve tedavi edilen Omar Elabdellaoui'nin son durumu hakkında kulüp doktoru ve Prof. Dr. açıklamalarda bulundu.

Başarılı oyuncunun sağ gözünün sol gözüne göre biraz daha kötü durumda olduğunu belirten Vedat Kaya, buna karşın durumunun iyiye gittiğini söyledi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

Toroğlu: Beşiktaş'ın lehine verilen pozisyon...
Toroğlu: Beşiktaş'ın lehine verilen pozisyon...
Galatasaraylı Omar Elabdellaoui'nin son durumu nasıl?
Galatasaraylı Omar Elabdellaoui'nin son durumu nasıl?
Omar Elabdellaoui'nin sağlık durumu nasıl?
Omar Elabdellaoui'nin sağlık durumu nasıl?
Terim'den Elabdellaoui açıklaması
Terim'den Elabdellaoui açıklaması
Omar Elabdellaoui son sağlık durumu nasıl?
Omar Elabdellaoui son sağlık durumu nasıl?
Omar Elabdellaoui'nin sağlık durumu nasıl? Doktoru açıkladı
Omar Elabdellaoui'nin sağlık durumu nasıl? Doktoru açıkladı
Albayrak'tan Omar'ın fotoğrafını paylaşanlara tepki!
Albayrak'tan Omar'ın fotoğrafını paylaşanlara tepki!
Yıldız futbolcunun kariyeri tehlikede!
Yıldız futbolcunun kariyeri tehlikede!
Galatasaray'da Feghouli'nin Yerine Kim Oynar? Savaş Çorlu Değerlendirdi / Spor Ajansı
Galatasaray'da Feghouli'nin Yerine Kim Oynar? Savaş Çorlu Değerlendirdi / Spor Ajansı
Ogün Şahinoğlu :Sergen Yalçın Bütün Oyuncularını İlk 11 Oyuncusu Olarak Hazırladı / Spor Ajansı
Ogün Şahinoğlu :"Sergen Yalçın Bütün Oyuncularını İlk 11 Oyuncusu Olarak Hazırladı" / Spor Ajansı
Ender Bilgin:Falcao Eğer Giderse Kendi Şartlarıyla Gider / Spor Medyası / 29.12.2020
Ender Bilgin:"Falcao Eğer Giderse Kendi Şartlarıyla Gider" / Spor Medyası / 29.12.2020
Ogün Şahinoğlu'ndan Beşiktaş - Sivasspor Maçındaki Hakem Kararlarına Flaş Yorumlar!
Ogün Şahinoğlu'ndan Beşiktaş - Sivasspor Maçındaki Hakem Kararlarına Flaş Yorumlar!
Daha Fazla Video Göster