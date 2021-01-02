Galatasaraylı Omar Elabdellaoui'nin doktoru canlı yayında açıkladı! Sağlık durumu nasıl?

Yılbaşı eğlencesi sırasında elinde havai fişek patlayan ve yaralanarak hastaneye kaldırılan Galatasaray'ın futbolcusu Omar Elabdellaoui'nin doktoru Vedat kaya ve Galatasaray kulüp doktoru Yener İnce futbolcunun son durumuyla ilgili açıklama yaptı. Son dakika gelişmesinin detaylarını A Spor muhabiri canlı yayında anlattı.

Galatasaray'da yılbaşında yüzünde havai fişek patlayan ve tedavi edilen Omar Elabdellaoui'nin son durumu hakkında kulüp doktoru Yener İnce ve Prof. Dr. Vedat Kaya açıklamalarda bulundu.

Başarılı oyuncunun sağ gözünün sol gözüne göre biraz daha kötü durumda olduğunu belirten Vedat Kaya, buna karşın durumunun iyiye gittiğini söyledi.