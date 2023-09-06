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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu! Okan Buruk'tan 2 isme kesik...

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Giriş: 06.09.2023 09:20
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu belli olurken Tanguy Ndombele ve Davinson Sanchez listede yer aldı. Sarı kırmızılılarda Dubois ve Midtsjö kadroda yer almadı.
İşte Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi kadrosu
İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu
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