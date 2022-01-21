Galatasaray'da Okan Kocuk girişimleri hız kazandı!

Lider Trabzonspor maçında Bakasetas'ın 2 penaltısını da çıkarmayı başararak tüm dikkatleri üzerine çeken genç kaleci Okan Kocuk için sarı kırmızılı yönetim harekete geçti. GZT Giresunspor'da kiralık oynayan 26 yaşındaki file bekçisinin Galatasaray'a geri dönmesi ve Trabzonspor derbisinde kaleyi koruması planlanıyor.