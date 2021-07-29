29 Temmuz 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Spor Videoları Galatasaray'da istiyordu! Beşiktaş yeni transferi Valentin Rosier'e kavuştu

Galatasaray'da istiyordu! Beşiktaş yeni transferi Valentin Rosier'e kavuştu

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.07.2021 23:09
Güncelleme:29.07.2021 23:11
İsmi bir süre Galatasaray ile anılan Valentin Rosier yeniden Beşiktaş ile anlaştı. 24 yaşındaki futbolcuyu taşıyan uçak İstanbul'a indi. A Spor muhabiri Sercan Dikme canlı yayında sıcak gelişmenin ayrıntılarını aktardı. Öte yandan bir grup taratarda transfer görüşmeleri boyunca Beşiktaş'a gelmek istediğini belirten yıldız futbolcuyu tezahüratlarla karşıladı. İşte o anlar...

Beşiktaş, Valentin Rosier'e kavuştu. Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi konumuna gelen 24 yaşındaki futbolcu, kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından kulübü Sporting'e dönmüştü. Rosier'i yeniden kadroya katmak isteyen siyah-beyazlı kurmaylar, Portekiz ekibiyle yaptığı uzun görüşmeler sonucu anlaşma sağladı. Transferde mutlu sona ulaşılmasının ardından Valentin Rosier, İstanbul'a geldi.



TARAFTARLARDAN COŞKUL KARŞILAMA

Valentin Rosier'in İstanbul'a gelmesiyle birlikte havalimanında büyük bir coşku yaşandı. Siyah-beyazlı taraftarlar, transfer görüşmeleri boyunca Beşiktaş'a gelmek istediğini belirten yıldız futbolcuyu tezahüratlarla karşıladı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Beşiktaş'ın yeni transferine kavuştu
Beşiktaş'ın yeni transferine kavuştu
Dorukhan Toköz Trabzonspor ile anlaştı
Dorukhan Toköz Trabzonspor ile anlaştı
Ahmet Nur Çebi'den taraftara transfer müjdesi
Ahmet Nur Çebi'den taraftara transfer müjdesi
Süper Lig'de yabancı kuralı değişecek mi?
Süper Lig'de yabancı kuralı değişecek mi?
Terim'den Emre Akbaba açıklama: Hastane...
Terim'den Emre Akbaba açıklama: Hastane...
Terim PSV maçına başlayacağı ilk 11'i açıkladı
Terim PSV maçına başlayacağı ilk 11'i açıkladı
Galatasaray'ın yeni transferi Patrick van Aanholt İstanbul’da
Galatasaray'ın yeni transferi Patrick van Aanholt İstanbul’da
Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan transfer açıklaması
Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan transfer açıklaması
Fenerbahçe'de 6 futbolcu için transfer çalışmaları yoğunlaştı!
Fenerbahçe'de 6 futbolcu için transfer çalışmaları yoğunlaştı!
Beşiktaş Başkanı Çebi'den transfer sözleri!
Beşiktaş Başkanı Çebi'den transfer sözleri!
Trabzonspor, Gervinho'nun golüyle öne geçiyor
Trabzonspor, Gervinho'nun golüyle öne geçiyor
GOL | Trabzonspor 1 - 1 Kasımpaşa
GOL | Trabzonspor 1 - 1 Kasımpaşa
Daha Fazla Video Göster