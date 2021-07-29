Galatasaray'da istiyordu! Beşiktaş yeni transferi Valentin Rosier'e kavuştu

İsmi bir süre Galatasaray ile anılan Valentin Rosier yeniden Beşiktaş ile anlaştı. 24 yaşındaki futbolcuyu taşıyan uçak İstanbul'a indi. A Spor muhabiri Sercan Dikme canlı yayında sıcak gelişmenin ayrıntılarını aktardı. Öte yandan bir grup taratarda transfer görüşmeleri boyunca Beşiktaş'a gelmek istediğini belirten yıldız futbolcuyu tezahüratlarla karşıladı. İşte o anlar...

Beşiktaş, Valentin Rosier'e kavuştu. Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi konumuna gelen 24 yaşındaki futbolcu, kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından kulübü Sporting'e dönmüştü. Rosier'i yeniden kadroya katmak isteyen siyah-beyazlı kurmaylar, Portekiz ekibiyle yaptığı uzun görüşmeler sonucu anlaşma sağladı. Transferde mutlu sona ulaşılmasının ardından Valentin Rosier, İstanbul'a geldi.





TARAFTARLARDAN COŞKUL KARŞILAMA

Valentin Rosier'in İstanbul'a gelmesiyle birlikte havalimanında büyük bir coşku yaşandı. Siyah-beyazlı taraftarlar, transfer görüşmeleri boyunca Beşiktaş'a gelmek istediğini belirten yıldız futbolcuyu tezahüratlarla karşıladı.