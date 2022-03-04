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Galatasaray'da Arda Turan ve Feghouli Konyaspor maçının kadrosuna alınmadı!

İHA
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Giriş: 04.03.2022 16:51
Galatasaray'ın Konyaspor ile oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu. Arda Turan ve Sofiane Feghouli kadroda yer almazken Halil Dervişoğlu ile Olimpiu Morutan, Torrent tarafından kafileye dahil edilen isimler oldu.
Arda Turan ve Feghouli kadroya alınmadı!
Arda Turan ve Feghouli kadroya alınmadı!
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