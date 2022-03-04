04 Mart 2022, Cuma
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Galatasaray'da Arda Turan ve Feghouli Konyaspor maçının kadrosuna alınmadı!
Galatasaray'ın Konyaspor ile oynayacağı maçın kamp kadrosu belli oldu. Arda Turan ve Sofiane Feghouli kadroda yer almazken Halil Dervişoğlu ile Olimpiu Morutan, Torrent tarafından kafileye dahil edilen isimler oldu.