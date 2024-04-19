Galatasaray'da 5 imza! Sözleşmeleri uzatıldı | Muslera, Torreira, Barış Alper Yılmaz, Abdülkerim Bardakcı ve Kaan Ayhan...

Galatasaray Spor Kulübü, futbolcuları ile yeni sözleşme imzaladı. Sarı-kırmızılı takımda Barış Alper Yılmaz, Lucas Torreira, Fernando Muslera, Kaan Ayhan ve Abdülkerim Bardakcı'nın sözleşmeleri yenilendi. İşte o anlar...

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