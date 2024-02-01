01 Şubat 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Spor Videoları Galatasaray'a Fildişili futbolcu! Wilfried Zaha ikna etti imzaya geliyor

Galatasaray'a Fildişili futbolcu! Wilfried Zaha ikna etti imzaya geliyor

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.02.2024 12:47
Süper Lig'de Sacha Boey'in Bayern Münih'e transferi sonrası sağ bek arayışlarına devam eden Galatasaray, Fildişili futbolcu Serge Aurier'i kadrosuna kattı.
Galatasaray’a Fildişili futbolcu!
Galatasaray'a Fildişili futbolcu!
VAR kayıtları açıklanacak
VAR kayıtları açıklanacak
Aslan’dan muhteşem geri dönüş!
Aslan'dan muhteşem geri dönüş!
Ahaber.com.tr sordu Okan Buruk yanıtladı!
Ahaber.com.tr sordu Okan Buruk yanıtladı!
Real Madrid’den Arda Güler kararı!
Real Madrid'den Arda Güler kararı!
Galatasaray’ın yıldızı Sacha Boey Bayern Münih’te!
Galatasaray'ın yıldızı Sacha Boey Bayern Münih'te!
Galatasaray Sacha Boey’e veda ediyor!
Galatasaray Sacha Boey'e veda ediyor!
Nicolas Anelka Ümraniyespor için Türkiye’de!
Nicolas Anelka Ümraniyespor için Türkiye'de!
Fatih Terim Galatasaray’ın kapısını çalacak!
Fatih Terim Galatasaray'ın kapısını çalacak!
ZTK’da kura heyecanı! Son 16 eşleşmeleri belli oldu
ZTK'da kura heyecanı! Son 16 eşleşmeleri belli oldu
Kartal Pendik’te ağır yaralı!
Kartal Pendik'te ağır yaralı!
Okan Buruk’tan Icardi kararı
Okan Buruk'tan Icardi kararı
Daha Fazla Video Göster