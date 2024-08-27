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Galatasaray tur için sahada! Şampiyonlar Ligi için kader sınavı

Galatasaray tur için sahada! Şampiyonlar Ligi için kader sınavı

Figen Koçak
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.08.2024 17:53
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu’nda 3-2 yenildiği maçın rövanşında Young Boys'u 22'de ağırlayacak. Son gelişmeleri A Spor muhabiri Emre Kaplan canlı yayında anlattı.
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