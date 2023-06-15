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Galatasaray transferi resmen duyurdu! Yıldız isim ile yollar ayrıldı

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Giriş: 15.06.2023 09:27
Fransa Ligue 1 ekibi Nantes Galatasaray'dan kiraladığı Mostafa Mohamed'in bonservisi aldı. Buna göre Fransız ekibi transfer için Galatasaray'a 5 milyon 750 bin euro ödeyecek. Mohamed sarı kırmızılı forma ile 58 maça çıkıp 17 gol atmıştı.
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