Galatasaray transferi resmen duyurdu! Yıldız isim ile yollar ayrıldı

Fransa Ligue 1 ekibi Nantes Galatasaray'dan kiraladığı Mostafa Mohamed'in bonservisi aldı. Buna göre Fransız ekibi transfer için Galatasaray'a 5 milyon 750 bin euro ödeyecek. Mohamed sarı kırmızılı forma ile 58 maça çıkıp 17 gol atmıştı.