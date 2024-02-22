Galatasaray Prag’da tur peşinde! Karşılaşma bugün saat 23.00’te

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Play-Off son 16 turunda rövanş maçında bu akşam Çekya'nın zorlu ekiplerinden Sparta Prag ile kozlarını paylaşacak. İlk maçta Sparta Prag'ı 3-2 mağlup eden Galatasaray, rövanş maçında son 16 turu için sahaya çıkıyor. Karşılaşmanın oynanacağı Prag’dan son gelişmeleri A Spor spikeri Deniz Satar aktardı.

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