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Galatasaray Prag’da tur peşinde! Karşılaşma bugün saat 23.00’te

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.02.2024 17:52
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Play-Off son 16 turunda rövanş maçında bu akşam Çekya'nın zorlu ekiplerinden Sparta Prag ile kozlarını paylaşacak. İlk maçta Sparta Prag'ı 3-2 mağlup eden Galatasaray, rövanş maçında son 16 turu için sahaya çıkıyor. Karşılaşmanın oynanacağı Prag’dan son gelişmeleri A Spor spikeri Deniz Satar aktardı.
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