07 Nisan 2024, Pazar
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten önemli açıklamalar! "Tarihe kötü geçecek bir Süper Kupa finali oldu"
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe'nin sahadan çekildiği Süper Kupa finalinin ardından önemli açıklamalarda bulunuyor. Özbek, "Bugünkü senaryo kimsenin aklına gelmedi. Çok üzüldüm. Bu gerginliği gidermemiz gerekiyor. Bu final yakışmadı." ifadelerini kullandı.