25 Temmuz 2023, Salı
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Galatasaray Avrupa'da sahne alıyor! İşte Galatasaray'ın Zalgiris maçı muhtemel 11'i
Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'i geçtiğimiz sezon şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne kalabilmek için ilk ön eleme maçında Litvanya temsilcisi Zalgiris'e konuk olacak. Kadrosunu Bakambu, Zaha, Angelino gibi isimlerle güçlendiren ve yıldızlarını koruyan sarı-kırmızılı ekip maç için Vilnius'a gitti. Zorlu karşılaşma öncesi yıldız transferlerinden yoksun olacak olan sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan Torreira da kamp kadrosuna eklenmedi. Teknik direktör Okan Buruk ise önemli karşılaşma öncesi kafasındaki 11'i netleştirdi. İşte Galatasaray'ın Zalgiris maçı muhtemel 11'i...