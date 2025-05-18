Galatasaray 5. yıldızını aldı: Taraftarlar şampiyonluğu doyasıya kutladı

Süper Lig’de bitime 3 hafta kala takipçisi Fenerbahçe’nin 8 puan önünde zirvede oturan ve 4 gün önce Gaziantep’te Ziraat Türkiye Kupası’nı kaldıran Galatasaray, bu akşam RAMS Park’ta Kayserispor’u konuk etti. Sarı kırmızılılar bu maçta Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek üst üste üçüncü kez şampiyon oldu. Galatasaray bu sezonu şampiyon tamamladı ve 2000'li yıllarda üst üste 3 sezon aralıksız şampiyon olabilen tek takım olarak tarihe geçti. Başkan Erdoğan '2024-2025 Süper Lig Şampiyonu olan Galatasaray futbol takımını, teknik heyetini ve tüm Galatasaray SK camiasını yürekten tebrik ediyorum.' dedi.