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Galatasaray 5. yıldızını aldı: Taraftarlar şampiyonluğu doyasıya kutladı

Galatasaray 5. yıldızını aldı: Taraftarlar şampiyonluğu doyasıya kutladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.05.2025 21:49
Süper Lig’de bitime 3 hafta kala takipçisi Fenerbahçe’nin 8 puan önünde zirvede oturan ve 4 gün önce Gaziantep’te Ziraat Türkiye Kupası’nı kaldıran Galatasaray, bu akşam RAMS Park’ta Kayserispor’u konuk etti. Sarı kırmızılılar bu maçta Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek üst üste üçüncü kez şampiyon oldu. Galatasaray bu sezonu şampiyon tamamladı ve 2000'li yıllarda üst üste 3 sezon aralıksız şampiyon olabilen tek takım olarak tarihe geçti. Başkan Erdoğan '2024-2025 Süper Lig Şampiyonu olan Galatasaray futbol takımını, teknik heyetini ve tüm Galatasaray SK camiasını yürekten tebrik ediyorum.' dedi.
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