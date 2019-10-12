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12.10.2019
Fransa Türkiye maçı öncesi Şenol Güneş'ten çarpıcı sözler |Video
Türkiye, Arnavutluk karşısında alınan 3 puan sonrası, İzlanda'nın da Fransa'ya yenilmesi sonucunda EURO 2020 yolunda büyük avantaj sağladı. Maç sonu açıklamalarda bulunana A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, 14 Ekim'de deplasmanda onanacak maç öncesi beraberliğin yetebileceğini söyledi. 14 Ekim Pazartesi günü saat 21.45'te oynanacak olan Fransa Türkiye maçını taraftarlar ahaber.com.tr/canli-skor sayfamız üzerinden anbean takip edebilirler. Öte yandan maç TRT1 ekranından naklen yayınlanacak. Kaptan Emre Belözoğlu ise Arnavutluk maçında yaşadığı sakatlık sonrası Fransa deplasmanı kadrosunda yer almayacağı açıklandı.
Türkiye, Arnavutluk karşısında alınan 3 puan sonrası, İzlanda'nın da Fransa'ya yenilmesi sonucunda EURO 2020 yolunda büyük avantaj sağladı. Maç sonu açıklamalarda bulunana A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, 14 Ekim'de deplasmanda onanacak maç öncesi beraberliğin yetebileceğini söyledi.
FRANSA TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
14 Ekim Pazartesi günü saat 21.45'te oynanacak olan Fransa Türkiye maçını taraftarlar ahaber.com.tr/canli-skor sayfamız üzerinden anbean takip edebilirler. Öte yandan maç TRT1 ekranından naklen yayınlanacak. Kaptan Emre Belözoğlu ise Arnavutluk maçında yaşadığı sakatlık sonrası Fransa deplasmanı kadrosunda yer almayacağı açıklandı.
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