Francesco Farioli Fenerbahçe ile anlaştı mı? Vitor Pereira'nın Fenerbahçe kariyeri sona mı erdi?

Sezona kesin şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe'de büyük bir hayal kırıklığı yaşanıyor. Avrupa Ligi'ne son maçlar oynanmadan havlu atan Sarı-Lacivertliler, ligde ise henüz 14. haftada lider Trabzonspor'un 12 puan gerisinde kaldı. Ortaya koyulan futbol taraftara umut vermiyor. Daha da vahimi, Vitor Pereira'yla sorun yaşayan oyunculara her geçen hafta bir yenisi daha ekleniyor. Portekizli hoca bir kez daha eleştirilerin hedefinde.