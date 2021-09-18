Fırtına İstanbul deplasmanında | Kasımpaşa-Trabzonspor maçı saat 16.00'da

Trabzonspor Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa'ya konuk oluyor. Mücadele, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak. Ligde 10 puan ile 2. sırada yer alan Trabzonspor, kazanarak liderliği geri almak istiyor. Maç ile ilgili tüm detaylar A Spor muhabiri Furkan Yıldız canlı yayında aktardı.