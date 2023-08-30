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Filenin Sultanları yarı finalde!

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Giriş: 30.08.2023 19:51
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Polonya'yı 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.
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