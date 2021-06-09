Fenerbahçe'ye Sırp gol makinesi! Mitrovic için teklif yapıldı

Yeni sezonun şampiyon kadrosunu oluşturmak isteyen Fenerbahçe, golcü transferinde bir hayli yol aldı. Fenerbahçe, Fulham’ın Sırp golcüsü Aleksandar Mitrovic’e yıllık 3 milyon Euro maaş teklif etti. Sarı-Lacivertliler İngiliz kulübü Fulham'a da 8 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonu önerdi. İşte transferin detayları...