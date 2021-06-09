09 Haziran 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Spor Videoları Fenerbahçe'ye Sırp gol makinesi! Mitrovic için teklif yapıldı

Fenerbahçe'ye Sırp gol makinesi! Mitrovic için teklif yapıldı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.06.2021 10:30
Yeni sezonun şampiyon kadrosunu oluşturmak isteyen Fenerbahçe, golcü transferinde bir hayli yol aldı. Fenerbahçe, Fulham’ın Sırp golcüsü Aleksandar Mitrovic’e yıllık 3 milyon Euro maaş teklif etti. Sarı-Lacivertliler İngiliz kulübü Fulham'a da 8 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonu önerdi. İşte transferin detayları...
Fenerbahçe'ye Sırp gol makinesi! Mitrovic için teklif yapıldı
Fenerbahçe'ye Sırp gol makinesi! Mitrovic için teklif yapıldı
Trabzonspor'dan çok konuşulacak transfer videosu
Trabzonspor'dan çok konuşulacak transfer videosu
Ersin Destanoğlu gidecek o gelecek!
Ersin Destanoğlu gidecek o gelecek!
Marek Hamsik Trabzonspor'da!
Marek Hamsik Trabzonspor'da!
116 yıl sonra gelen şampiyonluk gözyaşları içinde bıraktı!
116 yıl sonra gelen şampiyonluk gözyaşları içinde bıraktı!
Everton’ı reddetti Fener'e geliyor
Everton’ı reddetti Fener'e geliyor
Ünlü futbolcuya büyük şok! Saldırıya uğradı
Ünlü futbolcuya büyük şok! Saldırıya uğradı
Flaş Edin Dzeko hamlesi! Teklif ortaya çıktı
Flaş Edin Dzeko hamlesi! Teklif ortaya çıktı
İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası!
İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası!
Ergin Ataman: Tek bayrak altında bütünleştik
Ergin Ataman: "Tek bayrak altında bütünleştik"
Ali Koç: Emre Belözoğlu'yla kan uyuşması yakalayamadık
Ali Koç: Emre Belözoğlu'yla kan uyuşması yakalayamadık
Milli Takıma kimler veda edecek?
Milli Takıma kimler veda edecek?
Daha Fazla Video Göster