Fenerbahçe'nin yeni transferi Lincoln Henrique'dan taraftarlara ilk mesaj

Fenerbahçe'nin yeni transferi Lincoln Henrique, sarı-lacivertli kulübe transfer olduğu için çok mutlu olduğunu söyledi. Taraftarların ilgisine teşekkür eden Brezilyalı oyuncu, "Sahada Fenerbahçe taraftarı için her zaman elimden gelenin en iyisini yapacağım, her zaman maksimumumu vereceğim. " mesajını verdi.