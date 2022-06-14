14 Haziran 2022, Salı
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Fenerbahçe'nin yeni transferi Lincoln Henrique'dan taraftarlara ilk mesaj
Fenerbahçe'nin yeni transferi Lincoln Henrique, sarı-lacivertli kulübe transfer olduğu için çok mutlu olduğunu söyledi. Taraftarların ilgisine teşekkür eden Brezilyalı oyuncu, "Sahada Fenerbahçe taraftarı için her zaman elimden gelenin en iyisini yapacağım, her zaman maksimumumu vereceğim. " mesajını verdi.