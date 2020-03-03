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03.03.2020

Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Falette sahayı terk etti

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor ve Fenerbahçe kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmanın 7.dakikasında Sosa ile çarpışan Fenerbahçe'nin yeni transferi Falette yerden kalkamadı. Teknik direktör Ersun Yanal Falette'in yerine Tolgay Arslan'ı oyuna dahil ederken Falette ambulansla sahadan ayrılmak zorunda kaldı.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor ve Fenerbahçe kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmanın 7.dakikasında Sosa ile çarpışan Fenerbahçe'nin yeni transferi Falette yerden kalkamadı. Teknik direktör Ersun Yanal Falette'in yerine Tolgay Arslan'ı oyuna dahil ederken Falette ambulansla sahadan ayrılmak zorunda kaldı.

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