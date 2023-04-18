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Fenerbahçe’de Altay Bayındır ameliyat oldu

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Giriş: 18.04.2023 09:18
Fenerbahçe’nin milli kalecisi Altay Bayındır, bel fıtığı rahatsızlığı nedeniyle operasyon geçirdi. Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Altay Bayındır’ın hastane odasında doktoruyla bir fotoğrafına yer verildi. Paylaşımda, “Geçmiş olsun Altay Bayındır. Kaptanımız Altay Bayındır, Acıbadem Hastanesinde başarılı bir bel fıtığı operasyonu geçirmiştir. Rehabilitasyon ve tedavi süreci başlayan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.” denildi.
Fenerbahçe’de Altay Bayındır ameliyat oldu
Fenerbahçe’de Altay Bayındır ameliyat oldu
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