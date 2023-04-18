18 Nisan 2023, Salı
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Fenerbahçe’de Altay Bayındır ameliyat oldu
Fenerbahçe’nin milli kalecisi Altay Bayındır, bel fıtığı rahatsızlığı nedeniyle operasyon geçirdi. Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Altay Bayındır’ın hastane odasında doktoruyla bir fotoğrafına yer verildi. Paylaşımda, “Geçmiş olsun Altay Bayındır. Kaptanımız Altay Bayındır, Acıbadem Hastanesinde başarılı bir bel fıtığı operasyonu geçirmiştir. Rehabilitasyon ve tedavi süreci başlayan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.” denildi.