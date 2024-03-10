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Fenerbahçe lehine verilen penaltıda karar doğru mu? A Spor yorumcusu Erman Toroğlu yorumladı

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Giriş: 10.03.2024 22:57
Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Pendikspor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle 4-1'lik skorla mağlup etti. Zirve yarışını doğrudan ilgilendiren kritik karşılaşmanın ardından A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe'nin penaltı kazandığı pozisyonla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Peki, Fenerbahçe lehine verilen penaltıda karar doğru mu? İşte detaylar...
Fenerbahçe lehine verilen penaltıda karar doğru mu?
Fenerbahçe lehine verilen penaltıda karar doğru mu?
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