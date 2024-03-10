Fenerbahçe lehine verilen penaltıda karar doğru mu? A Spor yorumcusu Erman Toroğlu yorumladı

Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Pendikspor'u ikinci yarıda bulduğu gollerle 4-1'lik skorla mağlup etti. Zirve yarışını doğrudan ilgilendiren kritik karşılaşmanın ardından A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe'nin penaltı kazandığı pozisyonla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Peki, Fenerbahçe lehine verilen penaltıda karar doğru mu? İşte detaylar...