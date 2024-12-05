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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı A Spor’da! Galatasaray’a sert tepki: Tiyatro bitti

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı A Spor'da! Galatasaray'a sert tepki: Tiyatro bitti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.12.2024 01:42
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı A Spor ekranlarında Gündem Özel programının konuğu oldu. Ilıcalı, bir önceki gün A Spor'a konuk olan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e tepki göstererek "Kendisi 'Hakem formatlanarak gönderildi, gerekeni yap demişler' diyor. Bizden de buna inanmamız bekleniyor. 10 metre ötedeki oyuncuyu atmayan hakem Galatasaray'a operasyon için mi gitmiş oluyor? Bu olay bir tiyatro. Galatasaray'ın hakkını yendiğine inandırma sistemi var. Bu tiyatronun bir parçası olmayacağız. Tiyatro bitti." şeklinde konuştu.
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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı A Spor’da! Galatasaray’a sert tepki: Tiyatro bitti
Acun Ilıcalı A Spor’da: Tiyatro bitti
Acun Ilıcalı A Spor'da: Tiyatro bitti
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