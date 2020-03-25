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25.03.2020

Fatih Terim'in sağlık durumuyla ilgili kızı açıklama yaptı |Video

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim koronavirüs teşhisiyle hastanede gözetim altına alınmıştı. Terim'in kızı Merve Terim BahçekapIlı babasının sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamanın detaylarını A Haber muhabiri Emirhan Ergen canlı yayında aktardı.

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