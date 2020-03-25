- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
Fatih Terim'in sağlık durumuyla ilgili kızı açıklama yaptı |Video
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim koronavirüs teşhisiyle hastanede gözetim altına alınmıştı. Terim'in kızı Merve Terim BahçekapIlı babasının sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamanın detaylarını A Haber muhabiri Emirhan Ergen canlı yayında aktardı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.