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EURO 2024 maçı öncesi gerginlik! Alman polisi baltalı saldırganı vurdu

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.06.2024 18:02
Almanya'nın Hamburg kentinde, Polonya ile Hollanda arasında oynanacak EURO 2024 maçı öncesi skandal bir olay yaşandı. Alman polisi elinde balta ve molotof taşıyan Hollandalı bir şahsı vurarak etkisiz hale getirdi.
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EURO 2024 maçı öncesi gerginlik!
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