EURO 2024 maçı öncesi gerginlik! Alman polisi baltalı saldırganı vurdu

Almanya'nın Hamburg kentinde, Polonya ile Hollanda arasında oynanacak EURO 2024 maçı öncesi skandal bir olay yaşandı. Alman polisi elinde balta ve molotof taşıyan Hollandalı bir şahsı vurarak etkisiz hale getirdi.

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