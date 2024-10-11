TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’ndan yabancı VAR hakemine veto!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Trendyol Süper Lig'de yabancı VAR hakemlerinin yeniden görev yapıp yapmayacağıyla alakalı, “600 sene dünyayı yönetmiş milletin evlatlarıyız. Şimdi evlatlarımıza güvenmeyeceğiz de yabancıya mı güveneceğiz?” dedi.

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