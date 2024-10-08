08 Ekim 2024, Salı
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GOL: Burak Başkaya! Zonguldak Kömürspor 2-4 Kırıkkalespor!
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor. 2. Tur maçında Zonguldak Kömürspor ile Kırıkkalespor karşı karşıya geldi. Uzatmaya giden maçın skorunu belirleyen gol ise karşılaşmanın 118. dakikasında Burak Başkaya'nın ayağından geldi. İşte Kırıkkalespor'un Zonguldak Kömürspor karşısında skoru 4-2'ye getirdiği gol.