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Mesa Spor futbolcularının lisansı çalındı! Sporcular şokta

Mesa Spor futbolcularının lisansı çalındı! Sporcular şokta

Tülay Tosun
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.10.2024 16:15
Hatay'da amatör ligde mücadele eden Mesa Spor'da 20 futbolcunun lisansı ligin başlamasına 1 gün kala çalındı.  Kulüp yönetimi yapılanın kasıtlı olduğunu düşünerek durumu Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.
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