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İzlanda - Türkiye maçı ertelenebilir

İzlanda - Türkiye maçı ertelenebilir

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 14.10.2024 15:16
A Milli Futbol Takımı'nın bu akşam oynayacağı izlanda maçı ertelenebilir. Açıklama Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ceyhun Kazancı'dan geldi. Kazancı, "Saha zemini buz tuttu, maçın ertelenme ihtimali yüzde 51" ifadelerini kullandı.
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İzlanda - Türkiye maçı ertelenebilir
İzlanda - Türkiye maçı ertelenebilir
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