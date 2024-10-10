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Osmaniyespor FK - Diyarbekirspor maçında olay! Sahadan çekildiler

Osmaniyespor FK - Diyarbekirspor maçında olay! Sahadan çekildiler

Ahmet Nazif Vural
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.10.2024 16:09
Ziraat Türkiye Kupası 2. Tur mücadelesinde Osmaniyespor ile Diyarbekirspor arasında oynanan maçın ikinci uzatma devresinde Diyarbekirspor sahadan çekildi. İşte haberin detayları...
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