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Sinan Kaloğlu: “Bu takım ligi iyi yerlerde bitirecek”

Sinan Kaloğlu: “Bu takım ligi iyi yerlerde bitirecek”

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.10.2024 18:08
Kayserispor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, 2-2 berabere kaldıkları Gaziantep FK maçının ardından iyi bir maç çıkardıklarını söyleyerek, “Bu takım ligi iyi yerlerde bitirecek” dedi.
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