Rıza Çalımbay: "Kaybettiğimiz için üzgünüz"

Hatayspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Sivasspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Oyuna bakarsan buradan en kötü berabere ayrılabilirdik. Güzel bir lig maçı oldu. Sivas’a gelip maç oynamak benim için de ayrı bir şey. Kaybettiğimiz için üzgünüz” dedi.