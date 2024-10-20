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Rıza Çalımbay:

Rıza Çalımbay: "Kaybettiğimiz için üzgünüz"

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.10.2024 17:18
Hatayspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Sivasspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Oyuna bakarsan buradan en kötü berabere ayrılabilirdik. Güzel bir lig maçı oldu. Sivas’a gelip maç oynamak benim için de ayrı bir şey. Kaybettiğimiz için üzgünüz” dedi.
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