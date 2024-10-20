20 Ekim 2024, Pazar
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Kör Nokta
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Rıza Çalımbay: "Kaybettiğimiz için üzgünüz"
Hatayspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Sivasspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Oyuna bakarsan buradan en kötü berabere ayrılabilirdik. Güzel bir lig maçı oldu. Sivas’a gelip maç oynamak benim için de ayrı bir şey. Kaybettiğimiz için üzgünüz” dedi.