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MHP’den CHP’ye geçen Gölbaşı Belediyesi kulüpten desteğini çekti

MHP’den CHP’ye geçen Gölbaşı Belediyesi kulüpten desteğini çekti

Mehmet Zeyrek
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.10.2024 15:50
Güncelleme:11.10.2024 16:15
Gölbaşı Belediyesi'nin yerel seçimlerde MHP'den CHP'ye geçmesi ile birlikte Gölbaşı Spor Kulübü’nde sorunların ardı arkası kesilmiyor. CHP kulüpten desteğini çekti kulüp mali sıkıntılar sebebi ile kapanmanın eşiğine geldi.
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