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04.01.2020

Erman Toroğlu'ndan Oğuz Sarvan ve Zekeriya Alp'in açıklamalarını canlı yayın değerlendirdi

Eski hakem ve A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, canlı yayında yaptığı açıklamada, MHK (Merkez Hakem Kurulu) Başkanı Zekeriya Alp ve Başkanvekili Oğuz Sarvan'ın açıklamalarını değerlendirdi. Erman Toroğlu, "Zekeriya Alp niye gidip kulüp başkanlarına gidip hesap veriyor" ifadelerini kullandı.

Toroğlu'nun açıklamalarının satır başları şöyle:

Zekeriya Alp niye gidip kulüp başkanlarına gidip hesap veriyor. Dün toplantıyı dinledim, Ali Koç tatmin oldu diyor, başkanın açıklamalarını dinliyoruz hiç memnun gibi değil.

Diyorlar ki Fenerbahçe maçları düzgün yönetilsin, Fenerbahçe şampiyon olur. Beşiktaş maçında Beşiktaş'ın 2 tane penaltısı verilmedi, diyorlar Beşiktaş kötü oynadı, ver o penaltıyı bakalım ne olacak!

O maçtan sonra Cüneyt Çakır, Avrupa'da kendisini kara listeye aldırdı. Okuyor musunuz Slovenya basınını? Orada diyor ki sarı kart verilecek bir pozisyona kırmızı kart gösterdi.

Balık, baştan kokar. Hatırlıyor musunuz? Fatih Terim, geçen sene bir hakemi çağırdığı zaman uyarı aldı. Öğrenci, profesör ilişkisi mi bu? Ama Zekeriya Alp, bir yere çağrıldığı zaman gidip görüşüyor.

Diyorlar ki Zekeriya futbolu bilmiyor, Zekeriya eski futbolcu bilmiyor mu çalınacak penaltıları, o pozisyonları... Zekeriya'ya futbol öğretmeye çalışıyorlar.

Babası hakem olanlara tam puan veriyorlar, babası hakem olmayana düşük veriyorlar... Adalet yok ki Türk hakemliğinde.

Fenerbahçe - Beşiktaş maçında Beşiktaş'ın 2 tane penaltısı verilmemiş, Fenerbahçe başkanı çıkıp ''Hakemler böyle yönetirse Fenerbahçe şampiyon olur'' diyor ama o maçtan sonra Cüneyt Çakır'a 4 maç ceza verilmesi gerekiyor.

Ali Palabıyık çok iyi başladı, sonra çocuğun kafasına şeytanlar girdi.

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