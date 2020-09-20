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Erman Toroğlu'ndan Galatasaray'a verilen penaltı hakkında canlı yayında flaş sözler
Süper Lig'in ikinci haftasında Galatasaray deplasmanda Başakşehir ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar mücadelenin 14. dakikasında Falcao'nun penaltı golüyle öne geçti. Peki penaltı pozisyonu doğru muydu? Eski hakem Erman Toroğlu penaltı pozisyonuyla ilgili A Spor canlı yayınında flaş açıklamalarda bulundu.